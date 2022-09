Ece Seçkin: Ben Zır Delinin Tekiyim!

En Büyük Takıntım Temizlik!

Programda özel açıklamalarda yapan Ece Seçkin, kendisini “Zır Deli” diye tanımladı. Seçkin; “Her şeyim zır deli... Hiçbir şeyim normal değil. Mesela benim ne zaman ne yapacağımı asla kestiremezsiniz. Beni çok uzun senelerde tanısan kestiremezsin. Annem bile bana şaşırıyor. “dedi. Ece Seçkin, takıntıları olduğunu da itiraf etti. Ece Seçkin, en büyük takıntısının temizlik olduğunu söyledi. Seçkin; “Özellikle kendi alanım... Onun dışında da temizlikle alakalı takıntılarım var. Saç ve kıl görmeye tahammüllüm yok. Lavaboda, yerde falan... Bunlar beni hayatta en çok delirten şeyler... “İşimle ilgili de takıntılarım var. Başak burcuyum, başak deliliği de var üzerimde...” dedi.

Hızlı Tüketime Ayak Uydurmak Çok Zor!

“Sen Hala Ordasın” ve “Güzelim” isimli single çalışmalarını yaz aylarında müzikseverlerle buluşturan Ece Seçkin, çağın hızlı tüketim çağı olduğunu Özgür Aras ile Baş Başa’a progamında anlattı. Ece Seçkin; “Her şey değişiyor, çağ değişiyor. Yeniye ayak uydurma çağındayız. Tüketim inanılmaz hızlı... Bu hızlı tüketime ayak uydurmak bizler içinde zor. Öncelikle buna ayak uydurmaya çalışıyorum. Eskiden yılda bir tane single yapardık. Bir yıl boyunca o single dinlenirdi. Ama şu an öyle bir şansımız yok. Eğer yeniye ve değişim çağına ayak uydurmak istiyorsak biraz daha hızlı üretime geçmeliyiz.” dedi.

Çocukken Hayalini Kurduğum Yerdeyim!

Ece Seçkin, programda çocukluk hayalinin ne olduğunu da anlattı. Ece Seçkin; “Bugün burada, bu sahnede, etrafında bir sürü insanın dolaştığı, şatafatlı kıyafetler giyen, saçları başları yapılan... Geçen gün makeup artistine şöyle bir laf söyledim; “Düşünebiliyor musun? Hep şey hayal ederdim. Starları gördüğümde kendi özel makeup artistleri var. Ve... Onlarla geziyorlar. Makeup artistleri de ünlü... Çocukken hep bunu düşünürdüm bu nasıl bir his... Orada olmak ne hissettirir...” Şu an çok şükür ki oradayım. Ekibimde ki herkes için söylüyorum. En iyi isimlerle çalışıyorum. Ve... sahnedeyim... Benim tek bir hayalim vardı. O da buydu. Hayata karşı şükran doluyum. “dedi.

Herkesin Kafasına Göre Müzik Yaptığı Bir Dönemdeyiz!

Benim Jenerasyonumda ki Kadın Sanatçıların Hepsi Gerçek Müzisyen!

Ece Seçkin, şu an ki Türk pop müziği hakkında ki düşüncelerini de dile getirdi. Ece Seçkin; “Gerçekten çok karışık. Bundan on beş- yirmi sene önce televizyon kültürü vardı. Bir şarkının tuttuğunu nereden anlardık? Televizyonda bir şarkı çok çıkıyorsa o şarkı bizim için tutmuş demekti. Şimdi tüketim mecrası çok fazla, içerik çok fazla... Arabesk de pop sayılıyor, rap de pop sayılıyor. O yüzden şu an karma karışık. Bu senin için kötü bir şey mi dersen, benim için değil... Çünkü artık bir anda kötü ve iyinin aslında ayırt edildiği ince çizgide, bir yandan da aslında herkesin kafasına göre müzik yaptığı bir dönemdeyiz. Eskiden çıkan bir hit yapma haritası artık tamimiyle yıkıldı. Ece Seçkin, kendisini diğer sanatçı arkadaşlarından ayıran özelliğin ne olduğunu da açıkladı. Ece Seçkin; “Aynı jenarasyonda olduğum kadın star arkadaşlarım İrem Derici, Simge, Aleyna Tilki, Derya Uluğ, Merve Özbey hepsi gerçek müzisyenler. Bizim jenerasyonumuzda ki herkesin kendine has nokta atışı olduğu ve bir numara olduğu yeri var. Bence benim olayımda sahnede ki repertuvarımla alakalı olabilir. Bunu daha iyiyim bir numarayım olarak söylemiyorum. Fark olarak söylüyorum. Birkaç dil birden yabancı şarkı seslendiriyorum. Bunu da bir farkım olarak söyleyebilirim. ”dedi.

Ben Hayalini Tercih Etme Lüksü Olan Şanslı Bir İnsandım!

Ece Seçkin, hukukçu olmak varken popçu olmak sorusuna ise şu cevabı verdi. Ece Seçkin; “Tabiki de popçu olmak. Çünkü hukuk alanında ilerleseydim bugün pop ta olduğum kadar başarılı bir avukat olabilir miydim, bundan emin değilim. Tabi ki pop da olduğum kadar hırslı olur muydum, onu da bilmiyorum. Ama ben hayalini tercih eden, etme lüksü olan şanslı insanlardan biriydim. Sahne her şeyden daha ağır basıyor.” dedi.

Sosyal Medya Olmasaydı Keyfim Daha Yerinde Olurdu!

Sosyal medyayı çok iyi kullanan isimler arasında olan Ece Seçkin, sosyal medya olmasaydı ne yapardın sorusuna şöyle cevap verdi; Ece Seçkin; “Sosyal medya olmasaydı belki de keyfim daha yerinde olurdu. Aslında sosyal medyayı iyi kullanıyor olmamın sebebi benim yeniliğe ve yenilikçiliğe rahat ayak uyduruyor olmak. Sosyal medya olmasaydı belki de daha güzel olurdu. Ben bundan elli sene önce bugün ki konumunda olan birisi olsam, keşke bir hayranım Instagram’a atmak için değil de gerçekten hatıra olsun diye benimle analog bir makineyle fotoğraf çektirse... O zaman bambaşka olurdu. O yüzden Instagram olmasaydı da hiçbir şey olmazdı. ”dedi.

Kendiyle Dalga Geçmeyi Bilen Biriyim!

Topuklu Ayakkabı ile İdeal Boya Ulaşıyorum!

Ece Seçkin, geçtiğimiz günlerde Twitter’da boyu ile ilgili bir tweet atan bir öğretmene cevap vermiş. Basında bu olay geniş bir yer tutmuştu. Ece Seçkin, konuyla ilgili şunları söyledi; “Asla takılmıyorum. Kendiyle dalga geçmeyi bilen biriyimdir. Minyon olmanın hiçbir zaman tez avantajını görmedim. Avantaja çevirmeyi iyi bildim. O olayda benim tepki vermenin sebebi bu tweeti bir eğitimcinin atmasıydı. Önce inanamadım. Kendisi aslında küçük bir öğrencisiyle dalga geçiyor. Sadece boyu ile ilgili değil, başka konularla ilgili de dalga geçiyor. Ve... Benden örnekleme yaparak... Önce düşündüm, boş verdim. Ama kayıtsız kalamadım. Çünkü bir ilkokul öğrencisi ve bir öğretmenden bahsediyoruz. . Tepki olarak tweet atmamdaki en büyük sebep bir eğitimcinin bunu yapması oldu.” dedi. Ece Seçkin, boyunun uzun olma istediği gibi bir hisse kapılmadığını bunu giydiği topuklu ayakkabılarla gerçekleştirebildiğini söyledi.