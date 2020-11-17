Ece Mumay: "Aleyna Tilki ve Zeynep Bastık Rakibim Değil"

Galaksi isimli şarkısı ile YouTube' da yaklaşık 150 milyon izlenme sayısına ulaşan Ece Mumay, programda Aleyna Tilki ve Zeynep Bastık'ı rakip olarak görmediğini, meslektaş olarak gördüğünü söyledi. Aleyna, Zeynep ve Irmak Arıcı'nın yeni nesil Türk kadınını çok iyi temsil ettiğini ve yaptıkları müziği çok sevdiğini de ekledi.

"Normal Bir Çocuk Değildim"

Programda çocukluğundan bahseden Ece Mumay; "Normal bir çocuk değildim, arkadaşlarımla iletişim sorunum vardı. Müzik benim hayatımı değiştirdi. Müzik sayesinde bambaşka biri oldum." dedi.

Genç şarkıcı Ece Mumay, Galaksi isimli şarkısının hit olmasından sonra "Ya bir sonraki şarkım hit olmazsa diye kaygı yaşıyorum, başarının ve şöhretin tadını çıkaramıyorum." diyerek yaşadığı kaygılarından da bahsetti.

"Yarı Fenomen Yarı Sanatçıyım"

TikTok'ta 2,5 milyon takipçisi bulunan Ece Mumay, yarı fenomen yarı sanatçı olmasının kendi kariyerinde bilinçli olarak planladığı bir proje olduğunu da söyledi.

Ece Mumay, Can Bozoklar'ın "Megastar Tarkan'ın sosyal medyayı az kullanıyor." yorumuna "Tarkan'ın sosyal medyaya ihtiyacı yok, Tarkan sosyal medya olmasa da bir star. Ama Ece Mumay sosyal medya olmazsa satmaz." yorumunu yaptı.