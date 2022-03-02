Ebru Yaşar Bergen Şarkısını Okuyan Gülşen'e Meydan Okudu
Ebru Yaşar Gülşen'e meydan okudu! şarkıcı, Gülşen'in Bergen'in "Ben Affetmem" şarkısını yorumlaması için "Fena değil, kendince yorumlamış. Ben o şarkıyı okuyalı on sene oldu. Kiyas kabul etmiyorum! Şarkılar konusunda her zaman öncüyüm. Eninde sonunda herkes arabeskçi olacak. Önemli olan şarkıyı söyleyebilmek" dedi
MAGAZİN 02.03.2022, 17:02 02.03.2022, 17:08
İddialı sahne kostümleriyle son günlerin en konuşulan ismi Gülşen, Bergen'e ait "Ben Affetmem" şarkısını seslendirdi.
Ebru Yaşar katıldığı davette Gülşen'in seslendirdiği şarkı için fena değil kendince yorumlamış ifadelerini kullandı.
Kiyas kabul etmediğinin altını çizen Ebru Yaşar, "Şarkılar konusunda her zaman öncüyüm. Eninde sonunda herkes arabeskçi olacak. Önemli olan şarkıyı söyleyebilmek" dedi.
Kaynak: YENİGÜN HABER MERKEZİ
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