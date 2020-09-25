Ebru Şallı oğlu Pars’ın doğum gününü bu satırlarla kutladı

Ebru Şallı yakın zamanda kaybettiği oğlu Pars’ın doğum gününü bu satırlarla kutladı:



Poncigim benim seni cok seviyorum.İyiki benim oglum oldun , iyiki seni dogurdum..Bana yasattıgın her an icin sana minnettarım.Her zaman şükrediyorum senin annen oldugum icin ..9 yıl ben bi melekle yasadım.Gercek bi melegin nefes aldıgını gördüm ben ..Annişin seni cok seviyor melegim dogum günün kutlu olsun Seni tarifsiz özlüyorum..Bulusacagız Poncigim benim , kavusacagız.Hep güleryüzlü Parsım benim yine gülmeye devam ediyorsun biliyorum