Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar korona corona koronavirüs survivor salgın
Türkiye'de son 24 saatte 1511 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 71 kişi hayatını kaybetti
Türkiye'de son 24 saatte 1511...
İHA alanındaki başarıyı otomobil ve uçan arabalarda yakalayacağız
İHA alanındaki başarıyı otomobil ve...
Kobani şüphelileri 'azmettirici' sıfatıyla bütün eylemlerden suçlanıyor
Kobani şüphelileri 'azmettirici' sıfatıyla bütün...
5 günde 120 bin 695 kişinin sürücü belgesi bilgileri kimliğiyle birleştirildi
5 günde 120 bin 695...
Marmara'da sıcaklıklar mevsim normallerinin 1 ila 3 derece üzerinde olacak
Marmara'da sıcaklıklar mevsim normallerinin 1...

Ebru Şallı oğlu Pars’ın doğum gününü bu satırlarla kutladı

Ebru Şallı oğlu Pars’ın doğum gününü bu satırlarla kutladı

Ebru Şallı  yakın zamanda kaybettiği oğlu Pars’ın doğum gününü bu satırlarla kutladı:
 

Poncigim benim seni cok seviyorum.İyiki benim oglum oldun , iyiki seni dogurdum..Bana yasattıgın her an icin sana minnettarım.Her zaman şükrediyorum senin annen oldugum icin ..9 yıl ben bi melekle yasadım.Gercek bi melegin nefes aldıgını gördüm ben ..Annişin seni cok seviyor melegim dogum günün kutlu olsun Seni tarifsiz özlüyorum..Bulusacagız Poncigim benim , kavusacagız.Hep güleryüzlü Parsım benim yine gülmeye devam ediyorsun biliyorum

Anahtar Kelimeler:
Ebru ŞallıParsMagazinGündem
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.