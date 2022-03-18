Ebru Şallı Kocası Uğur Akkuş'tan Boşanıyor!
Ebru Şallı ile Uğur Akkuş, 3 yıllık evlilikleri boyunca bir çok kez borç yüzünden ayrılmaya kadar gelmişti. Maddi zorluklar yaşamasına rağmen uzun zamandır eşinin yanında olan İddiaya göre Şallı'nın boşanma kararı almalarının en büyük nedeni eve gelen icralardı. Boşanma kararı alan ünlü çift Şallı'nın Instagram hesabından soyadı Akkuş'u kaldırmasıyla anlaşıldı .
MAGAZİN 18.03.2022, 12:56
Ebru Şallı'nın eve gelen hacizlerden artık sıkıldığı, hatta memurların eski eşi Harun Tan'ın evine kadar gitmesinin bardağı taşıran son damla olduğu iddia edildi. Borçlardan canı sıkılan eski mankenin, eşinden boşanmaya kararlı olduğu öğrenildi.
Kaynak: YENİGÜN HABER MERKEZİ
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