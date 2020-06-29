Ebru Şahin'den Cedi Osman aşkı patladı işte o açıklama

Ebru Şahin ünlü basketbolcuyla sevgili mi? Açıklama yaptı!

Güzel oyuncu Beru Şahin'in adı geçtiğimiz günlerde ünlü basketbolcu Cedi Osman ile anılmıştı. NBA takımlarından Cleveland Cavaliers'da forma giyen milli basketbolcumuz Cedi Osman ile Alaçatı'da bulunan bir Beach'te görüntülenen Ebru Şahin'in, Cedi Osman'la arkadaş çevresi sayesinde tanıştığı öğrenildi. Geçtiğimiz gün sosyal medyadan bir paylaşım yaparak konuyu yalanlayan Ebru Şahin'in adı daha önce de ünlü şarkıcı Oğuzhan Koç ile birlikte anılmıştı.