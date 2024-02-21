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Ebru Ceylan'ın Güzellik Sırrı

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Ebru Ceylan'ın Güzellik Sırrı
Sosyal hayatın sevilen hanımlarından Ebru Ceylan, geçtiğimiz gün yakın dostu Aylin Yılmaz’ın kızı Ayşe Yılmaz’ın Çırağan Sarayı’ndaki nikah törenine katıldı.

Nikah töreninde tüm gözlerin üzerinde olduğu Ebru Ceylan iki ay önce başladığı yoga sayesinde toplam on kilo vererek fit bir görünüme sahip oldu. Haftanın dört günü 1 saat yoga yapan Ebru Ceylan yurtdışı gezilerinde bile yoga yapmaktan vazgeçmiyor.

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