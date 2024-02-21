Ebru Ceylan'ın Güzellik Sırrı

Nikah töreninde tüm gözlerin üzerinde olduğu Ebru Ceylan iki ay önce başladığı yoga sayesinde toplam on kilo vererek fit bir görünüme sahip oldu. Haftanın dört günü 1 saat yoga yapan Ebru Ceylan yurtdışı gezilerinde bile yoga yapmaktan vazgeçmiyor.