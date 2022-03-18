Ebrar Karakurt Annesi'nin Boyu Duyanları Şaşırttı
Milli voleybolcumuz Ebrar Karakurt, annesiyle ilgili paylaşımıyla takipçilerini gülümsetti
MAGAZİN 18.03.2022, 12:47
Şimdilerde İtalya'nın Novara takımında oynayan milli voleybolcumuz Ebrar Karakurt, son paylaşımı ile takipçilerini güldürdü. Annesi ile yan yana poz veren Karakurt, fotoğrafın üstüne; "annemin boyunun 1.10 olması dışında normal bir aileyiz" yazarak Instagram hesabından takipçileri ile paylaştı.
Başarılı voleybolcunun annesi ile yaptığı sempatik ve güldüren paylaşım, kısa sürede adına açılan hayran sayfaları tarafından da çokça kez paylaşıldı.
Kaynak: YENİGÜN HABER MERKEZİ
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