Ebrar Karakurt Annesi'nin Boyu Duyanları Şaşırttı

Şimdilerde İtalya'nın Novara takımında oynayan milli voleybolcumuz Ebrar Karakurt, son paylaşımı ile takipçilerini güldürdü. Annesi ile yan yana poz veren Karakurt, fotoğrafın üstüne; "annemin boyunun 1.10 olması dışında normal bir aileyiz" yazarak Instagram hesabından takipçileri ile paylaştı.

Başarılı voleybolcunun annesi ile yaptığı sempatik ve güldüren paylaşım, kısa sürede adına açılan hayran sayfaları tarafından da çokça kez paylaşıldı.