DZO’nun ilk single çalışması Uslanmam

Kendi janrında yaptığı başarılı çalışmalarla dikkatleri üzerine toplayan ve adından sıkça söz ettiren besteci, mc ve rapper DZO; “Uslanmam” isimli ilk solo çalışmasıyla da iddialı!..

Sözü ve bestesi DZO’ya (Öner Barbaros Bayram) ait olan şarkının aranjesinde ise EB’nin imzası bulunuyor. Dikkat çekici, iddialı sözleri ve etkili aranjesiyle de ön plana çıkan şarkının mixi ve masteringi Kadim Tekin’e ait.

Arabesk kültürüyle yetişen ve rap müzikten çok etkilenen genç şarkıcı; kendi şarkılarını üretirken doğup büyüdüğü parsellerden ilham aldığını belirtiyor.