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DZO’nun ilk single çalışması Uslanmam

Yayınlanma:
DZO’nun ilk single çalışması Uslanmam
Rap müziğin genç temsilcilerinden DZO’nun ilk single çalışması “Uslanmam” Sony Music Türkiye etiketiyle yayımlanıyor!..

Kendi janrında yaptığı başarılı çalışmalarla dikkatleri üzerine toplayan ve adından sıkça söz ettiren besteci, mc ve rapper DZO; “Uslanmam” isimli ilk solo çalışmasıyla da iddialı!..

Sözü ve bestesi DZO’ya (Öner Barbaros Bayram) ait olan şarkının aranjesinde ise EB’nin imzası bulunuyor. Dikkat çekici, iddialı sözleri ve etkili aranjesiyle de ön plana çıkan şarkının mixi ve masteringi Kadim Tekin’e ait.

Arabesk kültürüyle yetişen ve rap müzikten çok etkilenen genç şarkıcı; kendi şarkılarını üretirken doğup büyüdüğü parsellerden ilham aldığını belirtiyor.

Kaynak:Haber Kaynağı

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