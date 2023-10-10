Duygu Eskin'den Bambaşka Bir Tarz 'Sor' Yayında

Son dönemde yapmış olduğu başarılı işlerle müzik sektöründe ve listelerde güzel bir yer edinen Duygu Eskin, farklı bir tarza sahip olan 'Sor'u müzikseverlerin beğenisine sundu.

Söz ve müziği Duygu Eskin'e ait olan çalışma'nın Rap sözleri N1kotyn'e ait. Şarkının aranje ve mix-mastering'ini Halil Engin, klibin yönetmenliğini ise Murat Toparlı üstlendi.

Duygu Eskin 'Sor' sanatçının youtube kanalı ve tüm dijital platformlarda yayında.