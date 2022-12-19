Dünya Kupasında Messi Nusret'e Yüz Vermedi! O Görüntüler Twitter'da Gündem Oldu!

Dünyaca ünlü isimlerle sosyal medya paylaşımlarıyla öne çıkan Nusret, bu sefer o ilgiyi göremedi. Messi'nin Katar'daki Dünya Kupası final töreninde Nusret'e yüz vermedi. Kendisine sarılmak isteyen Nusreti iterek umursamayan Messi, görüntülerin sosyal medyaya düşmesiyle gündem oldu.

Hızını alamayan Nusret diğer futbolcular ile kükreyerek çektirdiği fotoğrafları ınstagram sayfasında paylaştı.