Düğün Tarihi Belli Oldu- İşte O Tarihte Hadise Evleniyor

Hadise ve Mehmet Dinçerler'in düğün tarihi belli oldu! Geçtiğimiz günlerde işletmeci sevgilisi Mehmet Dinçerler'den evlilik teklifi alan güzel sanatçı Hadise'nin düğün tarihi belli oldu.

Ünlü çiftin, 27 Nisan'da nikah masasına oturacağı iddia edildi.

Hadise ve Mehmett Dinçerler'in 27 Nisan'ı tercih etmelerinin nedeni ise o günün Kadir Gecesi'ne denk gelmesi olduğu öğrenildi.

İŞLEMLER BAŞLADI

O tarihin kendileri için daha uygun ve hayırlı olacağına karar veren Mehmet Dinçerler-Hadise çifti, nikah için işlemlere başladı.

Görümcesinin Düğününde Karşılıklı Oynamıştı

Güzel Şarkıcı Sevgilisi Mehmet Dinçlerin kız kardeşinin düğününde karşıklılı "düm tek tek" şarkısıyla oynamış. Bu görüntüler Hadise artık aileden dedirtti.