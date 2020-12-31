''Dudağımı köpek ısırdı'' dedi ama...

2016 yılında Justin Bieber ile yaşadığı aşkla gündeme gelen model ve bikini tasarımcısı Sahara Ray bugünlerde İnstagram paylaşımı ile dikkatleri çekti.
Güzel manken, birkaç yıl önce bir köpek tarafından yüzünden ısırldığı dönemde çektiği bir videoyu paylaştı. Ray, videosuna, "Temelde sadece basit bir yara vardı ama dikiş atıldığında böyle görünüyordu. Aşırı derecede şişmişti" diye yazdı.
Ancak Sahara Ray'in takipçileri bu duruma inanmadı. Ray'in dudaklarını dolgunlaştırmak için estetik bir müdahale yaptırmış olduğunu ve sonuncunda da böyle göründüğünün ileri sürdü.