DOSTLARLA ALIŞVERİŞ

Yakın arkadaşı ile birlikte alışveriş turuna gelen Tuna, gazetecilerin fotoğraf isteğini kırmazken, arkadaşı ile birlikte objektiflere poz verdi. Herşeyin yolunda gittiğini söyleyen Tuna, alışveriş turu arasında Markalar Sokağı'nda bulunan Masa Restoran'a geçerek yemek yiyip yorgunluğunu attı.

ÜMİT ERDİM-SEDA ERDİM

BAŞ BAŞA AKŞAM YEMEĞİ

Başarılı oyuncu Ümit Erdim, önceki gün eşi Seda Erdim ile birlikte İstinyePark'da objektiflere yansıdı. Akşam saatlerinde Markalar Sokağı'nda el ele görüntülenen Erdim çifti, gazeteciler ile ayaküstü sohbet etmeyi de ihmal etmedi. "Çok şükür herşey yolunda gidiyor." diyen genç oyuncu Ümit Erdim, "Kalabalığa pek fazla girmemeye çalışıyoruz, onun için akşam saatini tercih ettik ama zaten sadece yemek yiyip evimize gideceğiz" dedi. Markalar Sokağı'nda bulunan La Petite Maison restaurantta geçen Erdim çifti, romantik bir akşam yemeği yedikten sonra alışveriş merkezinden ayrıldılar.