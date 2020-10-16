Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar koronavirüs survivor salgın korona AK Parti Muğla Milletvekili Yelda Erol Gökcan
AK Parti İstanbul Milletvekili Markar Esayan hayatını kaybetti
AK Parti İstanbul Milletvekili Markar...
Türkiye Kırım'ın yasa dışı ilhakını tanımamıştır ve tanımayacaktır
Türkiye Kırım'ın yasa dışı ilhakını...
Milli Eğitim Bakanı Selçuk: EBA TV Anaokulu açıldı
Milli Eğitim Bakanı Selçuk: EBA...
Bir haftadır başta İstanbul ve Bursa birçok ilimiz artış eğilimde
Bir haftadır başta İstanbul ve...
Metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle 8 günde 52 kişi yaşamını yitirdi
Metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle 8...

DOSTLARLA ALIŞVERİŞ

Deneyimli oyuncu Derya Tuna, geride bıraktığımız gün İstinyePark'da objektiflere takıldı.

DOSTLARLA ALIŞVERİŞ

Yakın arkadaşı ile birlikte alışveriş turuna gelen Tuna, gazetecilerin fotoğraf isteğini kırmazken, arkadaşı ile birlikte objektiflere poz verdi. Herşeyin yolunda gittiğini söyleyen Tuna, alışveriş turu arasında Markalar Sokağı'nda bulunan Masa Restoran'a geçerek yemek yiyip yorgunluğunu attı. 

ÜMİT ERDİM-SEDA ERDİM 

BAŞ BAŞA AKŞAM YEMEĞİ 

Başarılı oyuncu Ümit Erdim, önceki gün eşi Seda Erdim ile birlikte İstinyePark'da objektiflere yansıdı. Akşam saatlerinde Markalar Sokağı'nda el ele görüntülenen Erdim çifti, gazeteciler ile ayaküstü sohbet etmeyi de ihmal etmedi. "Çok şükür herşey yolunda gidiyor." diyen genç oyuncu Ümit Erdim, "Kalabalığa pek fazla girmemeye çalışıyoruz, onun için akşam saatini tercih ettik ama zaten sadece yemek yiyip evimize gideceğiz" dedi. Markalar Sokağı'nda bulunan La Petite Maison restaurantta geçen Erdim çifti, romantik bir akşam yemeği yedikten sonra alışveriş merkezinden ayrıldılar.

Anahtar Kelimeler:
Derya TunaÜmit ErdimSEDA ERDİMİstinyepark
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.