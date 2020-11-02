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DOSTLARIYLA HASRET GİDERDİLER

Başarılı oyuncu Pınar Altuğ Atacan ve eşi Yağmur Atacan Vadistanbul'da objektiflere yansıdı.

DOSTLARIYLA HASRET GİDERDİLER

Bütün önlemleri aldıklarını söyleyen çift, "Maskelerimiz ve kolonyalarımız hep yanımızda. Pandemi sürecinde dostlarımızı çok ihmal ettik o yüzden biraz sosyal mesafeli de olsa dostlarımızla bir araya gelmek istedik" dedi. Yakın arkadaşlarıyla yemekte bir araya gelerek hasret gideren Atacan çifti, sonrasında alışveriş yapmayı da ihmal etmediler. 



SEVDA DEMİREL


KORUMA TUTTU!


Uzun bir süredir görünmeyen Sevda Demirel Vadistanbul'da ortaya çıktı. Yıllar geçmesine rağmen Hande Ataizi İle tokat olayının kapanmamasından muzdarip olduğunu söyleyen şarkıcı, mağazaları dolaşırken kendisini adım adım takip eden hanımefendi nin sorulması üzerine, " Kendisi korumam olur. Kendimi koruyabilirim fakat her zaman bir destek iyi olur diye düşündüm ve koruma tuttum. Sonuçta yalnız bir kadınım" dedi. Köpeğini de bir an olsun yanından ayırmayan Demirel, mağazaları dolaşarak bolca alışveriş yaptı.

Anahtar Kelimeler:
Pınar Altuğ AtacanYağmur AtacanVadistanbulSevda Demirel
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