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DOSTLARI İLE BULUŞTU

Beşiktaş'tan ayrılarak bu sezon eski takımı Fenerbahçe'ye geri dönen deneyimli futbolcu Gökhan Gönül, önceki gün İstinyePark'da objektiflere takıldı.

DOSTLARI İLE BULUŞTU
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 Öğle saatlerinde alışveriş merkezine gelerek izinli günün de dostları ile buluşan Gönül, güneşli havanın tadını Masa Restaurant da oturarak çıkardı. Sarı Lacivertli taraftarların da yoğun ilgisi ile karşılaşan başarılı futbolcu, fotoğraf isteklerini geri çevirmezken, restoran çıkışı kısa süreli alışveriş turunu da ihmal etmedi.

Anahtar Kelimeler:
İstinyeparkGökhan Gönül
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