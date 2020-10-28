DOSTLARI İLE BULUŞTU

Öğle saatlerinde alışveriş merkezine gelerek izinli günün de dostları ile buluşan Gönül, güneşli havanın tadını Masa Restaurant da oturarak çıkardı. Sarı Lacivertli taraftarların da yoğun ilgisi ile karşılaşan başarılı futbolcu, fotoğraf isteklerini geri çevirmezken, restoran çıkışı kısa süreli alışveriş turunu da ihmal etmedi.