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Dostlar sofrada buluştu...

Demet Akalın, Simge, Deniz Seki ve sevgilisi İrfan Özçelik, Esra Balamir, Özgür Aras, Seçkin Süngüç önceki akşam Okan Kurt 'un Anadolu Hisarı'nda kızının adını verdiği Okan Kurtrestoranında buluştular.

Dostlar sofrada buluştu...

Gaziantep Mutfağının özel lezzetlerini ile meşhur Hirahan'da Okan Kurt misafirlerine yeni menüyü de tanıttı. Hirahan'ın boğaz manzarasında buluşan Demet Akalın, Simge, Deniz Seki ve sevgilisi İrfan Özçelik, Esra Balamir, Özgür Aras, Seçkin Süngüç'ün keyifli dakikalarından paylaştıkları fotoğraflar sosyal medya da onlarca beğeni aldı. Gece boyunca birbirinden lezzetleri tadan Demet ve Okan'ın misafirleri bol bol sohbet ederek hasret giderdiler.

Anahtar Kelimeler:
Demet AkalınSimgeDeniz Sekiİrfan ÖzçelikEsra BalamirÖZGÜR ARASSeçkin SüngüçOkan Kurt
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