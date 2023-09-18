Dolu Kadehi Ters Tut, Efes Antik Tiyatro'da Nefes Kesti

Eşsiz Efes Antik Tiyatro'nun atmosferinde gerçekleşen konserde, Dolu Kadehi Ters Tut (DKTT), Orhan Şallıel Orkestrası ile birlikte muhteşem bir performans sergiledi. Kerkisolfej Organizasyonun düzenlediği etkinlikte sahne alan grup, ilk kez bir senfoni orkestrası eşliğinde konser verdi.

Binlerce Hayran Bir Arada

Grup, sevilen şarkıları "Yarısı Yok," "Gitme," "Madem," ve "Olabilirdik" ile binlerce hayranına müzik dolu anlar yaşattı. Tüm şarkılar, hayranlar tarafından büyük bir coşkuyla karşılandı ve hep bir ağızdan söylendi.

Oluşturulan Ambiyans Takdir Topladı

DKTT, Efes Antik Tiyatro'nun büyüleyici atmosferinde oluşturduğu ambiyans için konser sonunda hayranlarına teşekkür etti. Grup, "Şu an buradan muhteşem gözüküyorsunuz. Bu muhteşem tabloyu da bize gösterdiğiniz için hepinize teşekkür ederiz," diyerek sahneden ayrıldı.

Geceye Damgasını Vuran Detaylar

DKTT ilk kez bir senfoni orkestrası eşliğinde sahne aldı.

Binlerce hayran, Efes Antik Tiyatro'da unutulmaz bir gece yaşadı.

Sevilen şarkılar, hayranlar tarafından coşkuyla karşılandı.

Bu muhteşem konser, grubun takipçileri tarafından uzun süre unutulmayacak bir deneyim olarak kayıtlara geçti.