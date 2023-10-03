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Doğal Güzel: Nur Fettahoğlu

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Doğal Güzel: Nur Fettahoğlu
Ekranların güzel ve başarılı oyuncusu Nur Fettahoğlu, önceki gün Zorlu Alışveriş Merkezi’nde objektiflere yansıdı. Tek başına geldiği AVM’de bir süre dünyaca ünlü mağazaların ve markaların olduğu meydan katını dolaşıp alışveriş yaptı.

Ekranların güzel ve başarılı oyuncusu Nur Fettahoğlu, önceki gün Zorlu Alışveriş Merkezi’nde objektiflere yansıdı. Tek başına geldiği AVM’de bir süre dünyaca ünlü mağazaların ve markaların olduğu meydan katını dolaşıp alışveriş yapan güzel oyuncu, kısa süren alışverişinin ardından aracını teslim almak için vale noktasına doğru yöneldiğinde yabancı hayranlarının yoğun ilgisiyle karşılaştı.

Bu ilgiye kayıtsız kalmayıp onlarla hatıra fotoğrafı çektiren güzel oyuncunun, sade ve şık kombini ile beğeni toplarken, doğal ve makyajsız güzelliği ise gözlerden kaçmadı.

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