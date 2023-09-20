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Dilek Birgen'in Zorlu Alışveriş Merkezi Macerası

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Dilek Birgen'in Zorlu Alışveriş Merkezi Macerası
Tanınmış iş kadını ve cemiyet hayatının önde gelen isimlerinden olan Dilek Birgen, Zorlu Alışveriş Merkezi'nde alışveriş tutkusunu sergiledi. AVM'nin yeni sezon koleksiyonlarına göz atan Dilek Birgen, yaz sezonunun ardından eksiklerini tamamlama niyetiyle oradaydı.

Tanınmış iş kadını ve cemiyet hayatının önde gelen isimlerinden olan Dilek Birgen, Zorlu Alışveriş Merkezi'nde alışveriş tutkusunu sergiledi. AVM'nin yeni sezon koleksiyonlarına göz atan Dilek Birgen, yaz sezonunun ardından eksiklerini tamamlama niyetiyle oradaydı.

Yazın Bodrum, Kışın Alışveriş

Birgen, "Bodrum'da yazın yoğunluğundan sonra şimdi yeni sezona hazırlık zamanı." dedi. Yaz tatilini dolu dolu geçirdiğini ve şimdi kış için alışverişe başladığını belirtti.

Öğle Molası ve Şıklık Yarışı

Zorlu AVM’nin popüler meydan katında bulunan restoranda öğle molası veren Dilek Birgen, sade ama etkileyici tarzıyla dikkat çekti. Şıklığı ve zarafetiyle göz kamaştıran Birgen, alışveriş sonrası keyifli bir mola verdi.

Sonuç olarak, Dilek Birgen'in Zorlu Alışveriş Merkezi ziyareti hem alışveriş tutkunları hem de moda severler için ilham kaynağı oldu. Hem iş dünyasının başarılı bir ismi olması hem de şıklığıyla dikkat çekmesi, onun her daim takip edilen bir sima olmasını sağlıyor.

Kaynak:Haber Kaynağı

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