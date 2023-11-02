Podyumların tescilli güzeli ve yurt dışında ülkemizi temsilen katıldığı yarışmalarda gururumuz olan Dilara Kırmıt Avrupalı modacılarında gözdesi oldu.

Yurt dışında birçok ajanstan yerleşmesi ve çalışmalarını başka ülkede yürütmesi teklifleri alan güzel model Dilara Kırmıt, bu tekliflerin hepsini reddetti.

“Cumhuriyetimizin 100’üncü yılında Türk kadını ülkemizin adını kurtuluş savaşındaki gibi dünyaya duyuruyor. Voleybol takımımız yanında birçok dalda Türk kadını gücünü gösterirken bende kendi dalımda ülkemi temsil ediyorum. Ülkemi temsil etmek hakkıyla, benim en büyük gururum ve tatlı heyecanım” dedi. Yurt dışında daha çok tanındığını da sözlerine ekleyen Dilara Kırmıt, Cumhuriyet kızıyım güzel Türk kadınını tanıtıyorum vurgusunu yaptı.

Yurt dışı işlerinde maddiyatı ikinci plana ittiğini de sözlerine ekleyen Dilara Kırmıt, ülkemiz dışında sadece kariyer odaklı olduğu vurgusunu yaptı.