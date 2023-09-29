Dilan Polat'tan Şok İddia: Hesabımı Para İsteyenler Kapattı!

Dilan Polat, lüks yaşam tarzı ve sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı paylaşımlarla sürekli gündemdeki yerini koruyor. Son günlerde karşılaştığı iddialarla başı dertte. Bu iddiaların merkezinde 'kara para aklama' suçlamaları bulunuyor.

Dilan Polat'tan Kara Para İddialarına Yanıt

Kara para aklama suçlamalarına karşı Dilan Polat, "Ülkesine döviz kazandıran bireyleriz. Her birey gibi denetleniyoruz, endişelenmeyin. Devletimiz bu konuda oldukça titiz ve adil bir şekilde denetim yapıyor" şeklinde bir açıklama yaparak suçlamaları reddetti. Bu suçlamaların ardından bazı gazeteciler, Polat'ın vergi ödemelerini gündeme taşıdı.

Ünlü Fenomenin Sosyal Medya Hesabı Kapalı

Dilan Polat'ın sosyal medya hesabının kapalı olması da dikkatleri üzerine çekti. Bu duruma ilişkin Engin Polat, Dilan Polat'ın sağlık durumu hakkında bilgi vererek, "Kan değerleri normalin altında, bu yüzden hastanede gözlem altında. Dualarınızı bekliyoruz" dedi.

Dilan Polat'tan Şaşırtıcı Açıklamalar

Dilan Polat, ana hesabının dışında kullandığı yedek hesaptan yaptığı bir paylaşımla, sosyal medya hesabının kapatılma sebebini açıkladı. Polat, "Hesabımı benden para talep eden kişiler kapattı. Bu kişilere daha önce bir miktar ödeme yaptım şimdi tekrar talepte bulunuyorlar. Ödeme yapmadığım için bu tür suçlamalarla karşılaşıyorum" dedi.