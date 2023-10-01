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Dilan Polat'tan Acı Haber Geldi! Gözaltına Alındılar..

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Dilan Polat'tan Acı Haber Geldi! Gözaltına Alındılar..
Dilan Polat'ın ablası Sıla Doğu, sosyal medyada lüks paylaşımları ve vergi kaçakçılığı iddialarıyla gündeme gelmiş, şimdi ise uyuşturucu kullanımıyla ilgili gözaltına alındı..

Sosyal medya fenomeni Dilan Polat'ın ablası Sıla Doğu, son günlerde gündemdeki yerini sağlamlaştırdı. Vergi kaçakçılığı ve kara para aklama iddialarıyla sıkça konuşulan Dilan Polat'ın ablası Sıla Doğu, son olarak sosyal medya hesabından yaptığı bir açıklama ile daha da dikkat çekti. Doğu, bu açıklamasında uyuşturucu kullanımına dair itiraflarda bulundu.

Sıla Doğu'nun uyuşturucu kullanımı itirafı, kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. Ardından gelen tepkiler ve iddialar, Sıla Doğu'nun adının sıkça medyada yer almasına neden oldu. Bu gelişmelerin ardından Halk TV'nin haberine göre Sıla Doğu, uyuşturucu kullanımı itirafı sebebiyle gözaltına alındı.

Ajansların haberine göre ise gözaltına alınan Sıla Doğu'nun İstanbul'un Beykoz ilçesindeki evinde yapılan aramada 21 sentetik hap, 3 uyuşturucu hap ve 1 gram uyuşturucu madde ele geçirildiği belirtildi.

Dilan Polat ve ailesi, son zamanlarda sosyal medya üzerinde yaptıkları lüks paylaşımlar ve vergi kaçakçılığı iddialarıyla gündeme gelmiş, bu iddialar kamuoyunun dikkatini çekmişti. Sıla Doğu'nun gözaltına alınması, bu iddiaların daha da büyüdüğünü gösteriyor. İddiaların ve soruşturmanın detayları ise ilerleyen günlerde netlik kazanacak gibi görünüyor.

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