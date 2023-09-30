Dilan Çiçek Deniz, Zorlu AVM'de Şıklığıyla Göz Kamaştırdı
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Ekranların güzel oyuncusu Dilan Çiçek Deniz, önceki gün Zorlu Alışveriş Merkezi'nde objektiflere yakalandı. Tek başına geldiği AVM'de bir süre mağazaları dolaşıp yeni sezon ürünlerini inceleyen güzel oyuncu, soluğu Cantinery adlı mekânda aldı.
Ekranların güzel oyuncusu Dilan Çiçek Deniz, önceki gün Zorlu Alışveriş Merkezi'nde objektiflere yakalandı. Tek başına geldiği AVM'de bir süre mağazaları dolaşıp yeni sezon ürünlerini inceleyen güzel oyuncu, soluğu Cantinery adlı mekânda aldı.
Burada yorgunluk kahvesi içip dinlenen başarılı oyuncu, ‘’turneden döndüm dinleniyorum şimdi İzmir turnem başlayacak’’ dedi. Muhabirlerin fotoğraf isteğini kırmayıp objektiflere poz veren güzel oyuncunun, alışveriş stili ve güzelliği dikkatlerden kaçmadı.
Kaynak:
Magazin