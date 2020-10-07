İkilinin bugüne kadar arabada çekilmiş fotoğrafları haricinde yan yana bir fotoğrafları yoktu. Geçtiğimiz günlerde Kanyon'da rastladığımız çift bir anda patlayan flaşlar karşısında şaşkınlıklarını gizleyemedi. Çift bir süre alışveriş merkezinde dolaştıktan sonra Alihan Bey'in ağabeyi Selhan Aloğlu ve babası Sedat Aloğlu ile birlikte Num Num' da akşam yemeği yedi. Dilan Hanım'ın bu kareyle aile ile de tanışmış olduğu görüldü.
DİLAN ÇİÇEK DENİZ VE ALİHAN ALOĞLU'NDAN İLK FOTOĞRAF
Çukur dizisi ile adını magazin dünyasında sıkça duyduğumuz güzel oyuncu Dilan Çiçek Deniz'in bir süredir ismi cemiyet hayatının genç isimlerinden Alihan Aloğlu ile anılıyordu.
07 Ekim 2020 Çarşamba 11:04