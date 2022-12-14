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Dilan Çiçek Deniz'in Eski Nişanlısı Thor Saevarsson Zeytin Dalı!
Dilan Çiçek Deniz ile İzlandalı yönetmen Thor Saevarsson arasında şimdi de dövme krizi yaşanıyor.
MAGAZİN 14.12.2022, 12:11
Evlilik yolundayken kıskançlığı nedeniyle ilişkisini noktalayan oyuncunun, birlikte olduğu dönem göğüslerine yaptırdıkları şimşek dövmesini sildireceği haberine, Saevarsson'dan cevap gecikmedi.
Saevarsson, şimşek üzerinde eski sevgilisinin isim ve soy isimlerinin baş harflerinde oluşan 'DÇD' yazılı vücudunu paylaşarak, "Her dönem: Sonsuza kadar" yazıp, dövmeyi sildirmeyeceğini ima etti.
Yönetmenin bu mesajı, barışmak için Deniz'ee zeytin dalı uzattığı yorumlarına neden oldu.
Kaynak: YENİGÜN HABER MERKEZİ
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