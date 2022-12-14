Dilan Çiçek Deniz'in Eski Nişanlısı Thor Saevarsson Zeytin Dalı!

Evlilik yolundayken kıskançlığı nedeniyle ilişkisini noktalayan oyuncunun, birlikte olduğu dönem göğüslerine yaptırdıkları şimşek dövmesini sildireceği haberine, Saevarsson'dan cevap gecikmedi.

Saevarsson, şimşek üzerinde eski sevgilisinin isim ve soy isimlerinin baş harflerinde oluşan 'DÇD' yazılı vücudunu paylaşarak, "Her dönem: Sonsuza kadar" yazıp, dövmeyi sildirmeyeceğini ima etti.

Yönetmenin bu mesajı, barışmak için Deniz'ee zeytin dalı uzattığı yorumlarına neden oldu.