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Dilan Çiçek Deniz ile Burak Deniz'in Arabada Yakınlaştığı Şok Pozları!
Yeni filmleri Kal'daki sahneleriyle gündeme gelen Dilan Çiçek Deniz ile Burak Deniz'in verdiği poz sosyal medyada olay oldu
MAGAZİN 15.12.2022, 17:00 15.12.2022, 17:17
İki ünlü ismin galadaki sarılması gündemdeyken arabada başka bir fotoğrafları çıktı. Ortaya çıkan görüntüde Burak Deniz'in Dilan Çiçek Deniz'in bacağını tuttuğu görülüyor.
Arabanın İçinde Verdkleri Poz Bacak Pozu İle Gündeme Bomba Gibi Düştüler
Kaynak: YENİGÜN HABER MERKEZİ
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