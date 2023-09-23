Didem Kınalı, Türk Oyuncuları Topa Tuttu: Oyuncu dediğin Beren Saat Gibi Olmalı

Didem Kınalı, "oryantal dansçı" kimliğini geride bırakıp, "solist Didem" olarak sahnelerde yer almak için ciddi çabalar sarf ediyor. Toplumda var olan önyargılara rağmen, şarkıcılıkta da iddialı olduğunu söylüyor.

İlk Konser Deneyimi ve Duygusal Açıklamalar

Ünlü dansçı ve şarkıcı, "Sahnede ilk kez yer alacağım için oldukça heyecanlıyım. Kendimi ağlamamak için zor tutuyorum. Hatta bu yeni mesleki dönemimle ilgili yakın dostlarımdan olumsuz yorumlar ve hakaretler bile aldım. Ancak dansa olan aşkımı asla bırakmayacağım" ifadelerini kullanıyor. Hayatından birçok kişiyi çıkardığını da belirtiyor.

Sesini Duymadan Önyargıyla Yaklaşanlar

37 yaşındaki , son konserinde de şu ifadeleri kullandı: "Performanslarım çok iyi gidiyor. İnsanlar önce 'Sen mi şarkı söyleyeceksin?' diye sorguluyorlar, ancak sesimi duyunca 'Gerçekten iyi' yorumlarını alıyorum."

Sanatçı Arkadaşlarına da Yorumlar: Kariyer Değişikliği Kolay Değil

Kınalı, kariyer değişikliği sırasında zaman zaman eleştirilere de maruz kalıyor. "Yumurta atanlar bile oldu. Bunların içinde yakın arkadaşlarım da var. Hayatımdan birçok kişiyi çıkardım" şeklinde konuşuyor.

Türk Dizileri ve Oyuncularına Eleştiriler

Didem Kınalı, mevcut dizi ve oyuncu kategorisine de değinmeden geçmiyor. "Hande Erçel'in bu kadar popüler olmasını anlamıyorum. Oyunculuğu benim gözümde sıfır" diyerek eleştirilerini dile getiriyor. Ancak, "Oyuncu dediğin Beren Saat, Farah Zeynep Abdullah, Zerrin Tekindor gibi isimler olmalı" ifadelerini kullanarak, kendi oyunculuk anlayışını da ortaya koyuyor.

Yeniden Doğuş ve Yeniliklere Açıklık

Didem Kınalı'nın oryantal dansçılıktan şarkıcılığa yaptığı geçiş, sanatçının sadece kendi hayatında değil, sanat dünyasında da önemli bir dönemeç oluşturuyor. Önyargıları yıkma ve farklı alanlarda da iddialı olma hedefiyle yola çıkan Kınalı, bu süreci en iyi şekilde değerlendirmek istiyor.