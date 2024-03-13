Didem Aksu'dan kadın cinayetlerine tepki!

Oyunculuk kariyerine 17 yaşında "Avrupa Yakası" isimli diziyle başlayan Didem Aksu, Araf Zamanı, Canım Benim, Akasya Durağı ve Tövbeler Tövbesi gibi önemli yapımlarda yer alırken manken ve model olarak da boy gösterdi.

"Kadın Cinayetleri Artık Son Bulsun"

Geçtiğimiz günlerde film galasında karşımıza çıkan güzel oyuncu Aksu sadece Türkiye'nin değil tüm dünyanın sorunu haline gelen kadın şiddetine hayır dedi. Başarılı Oyuncu Didem Aksu kadın "Şiddetinin önüne geçilebilecek, kadın cinayetlerinin son bulduğu ve hanımefendilerin değerinin daha da anlaşılacağı günlerimiz olmasını diliyorum. Dünyayı kadın güzelleştiriyor" dedi.