Didem Aksu 'nun parfümüne İtalya'dan ödül

Parfümlerinden birine marka olarak Astroloğu Michaela Astro’nun ismiyle Michaela markasıyla piyasaya süren Didem Aksu, İtalya’da ödüle layık görüldü. Astrolog Michaela Astro ile birlikte ödül almak için İtalya’ya gideceğini dile getiren Didem Aksu “Ticaret dünyasına atıldığım günden beri sevgili Michaela Asro’ya sormadan bir şey yapmadım önemli adımlarım için tarih verdi ve hepsi başarıya taşıdı. Michaela markam yurt dışından ödül alması beni mutlu etti, işlerimi tam oturtayım oyunculuğa geri döneceğim, tabii bu tarihi gelen teklifler değil Astroloğum ve yakın dostum Michaela Astro belirleyecek” dedi.