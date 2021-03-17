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Dev organizasyonun dev ödülleri

Geçtiğimiz akşam Des Yapım Organizasyon tarafından gerçekleştirilen Diamonds Of Turkey 2021 ödülleri görkemli bir törenle sahiplerini buldu.

Dev organizasyonun dev ödülleri

Elite World Asia Otel'in ev sahipliği yaptığı organizasyonda Özge Ulusoy ve Mert Palavraoğlu sunuculuğunda sanat ve iş dünyasından birçok isim ödülleriyle taçlandırıldı.

Hayvan haklarına farkındalık ve daha birçok sosyal sorumluluk projesine dikkat çeken organizasyonda davete katılan birbirinden renkli ve değerli simalarla eğlenceli anlara tanıklık edildi.

Yaşam boyu meslek onur ödülünü değerli oyuncu Turgay Tanülkü alırken, yılın en iyi erkek oyuncusu Savaş Özdemir oldu.

Başarılı yorumcu Cengiz Kurtoğlu törende yaşam boyu onur ödülünün yanı sıra değerli sanatçı Ayşen Birgör ile yaptığı projeyle de yılın düeti ödülüne layık görüldü. İkili sahnedeki performanslarıyla dakikalarca ayakta alkışlandı.

Son yılların en gözde organizasyonlarından biri haline gelen Diamonds Of Turkey 2021 ödüllerinde; Bahadır Tatlıöz yılın en iyi erkek pop sanatçısı olurken, Norm Ender ise yılın rap sanatçısı ödülünü aldı. Emel Müftüoğlu'na meslek onur ödülü verilirken başarılı sanatçı sahnede Hovarda şarkısı ile davetlilere keyifli dakikalar yaşattı.

Kördüğüm ile yılın şarkısı ödülünü Tuğçe Kandemir alırken, Irmak Arıcı yılın en iyi çıkış yapan kadın sanatçısı ödülünü aldı. Irmak Arıcı, “Pandemiden ve yaşanan her kötü olaydan ilk önce etkilenen gerçek müzisyen arkadaşlarım için alıyorum” dedi.

Ece Mumay'a Galaksi şarkısı ile yılın en iyi çıkış yapan şarkısı ödülü verilirken, yılın en iyi Karadeniz müziği sanatçısı ödülünü de Selçuk Balcı kimseye kaptırmayarak sahnede kendine hayran bıraktı.

Yılın en iyi çıkış yapan fantezi kadın sanatçısı ödülünü Cansu Eylül Taş alırken, görme engelli Bilal Göregen, “Engelli olmak hiç bir başarıya engel değildir” diyerek yılın sosyal medya fenomeni oldu.

Kısıtlı sayıda davetlinin katılımıyla maske ve sosyal mesafe kurallarına uyularak gerçekleşen Diamonds Of Turkey 2021 ödülleri; Doğukan Cihantimur, Selim Dolu ve Emrecan Diktepe’nin ev sahipliğinde özlenen şık ve unutulmaz bir törenle sona ererek yılın moral, motivasyon kaynağı oldu.

AA

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