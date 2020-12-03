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Deniz Seki -Demet Akalın küslüğü kısa sürdü.

Kısa bir süre önce dostluklarını bitiren Deniz Seki -Demet Akalın küslüğü kısa sürdü. Deniz Seki'den Demet Akalın'a zeytin dalı

Deniz Seki -Demet Akalın küslüğü kısa sürdü.

Bir süre önce İbo Show'a konuk olan Deniz Seki, Ahmet Kaya'nın 'Nereden Bileceksiniz' şarkısını söylemişti. Şarkıyı söylerken detone olan Deniz Seki'yi bir çok kişi eleştirmişti. Popçu Çağla da eleştiri yapanların arasında idi. Deniz Seki ve Çağla arasındaki detone polemiği büyümüş, ikili sosyal medya üzerinden göndermeler yapmışlardı..

Seki, bu olayın ardından yakın arkadaşı Demet Akalın'ın programında Çağla'yı görünce oldukça sinirlenip,''Senin dostluğun bu kadar mı?" sözleriyle tepki göstermişti. Akabinde Alişan ve Demet Akalın'ı sosyal medya hesaplarından sildi.

Bu yaşananlardan kısa bir süre sonra Deniz Seki, menajeri Taylan Güçeli'yi kaybedince duygusal bir yazı ile Akalın'a zeytin dalı uzattı.

Seki,'' iki gün önce çok sevdiğim bir dostumu kaybettim. Küslükler, dargınlıklar hepsi hikaye. Sen benim kaç yıllık arkadaşımsın. Yeni şarkının yolu açık olsun" diyerek Akalın'ın yeni parçasını takipçileriyle paylaştı.''

Demet Akalından gelen cevpa ise şöyle : "Deniz benim için kıymetli. Fazla alınganlık yaptı ancak bizim dostluğumuz ölene dek bakidir. Unuttuk gitti" dedi.

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