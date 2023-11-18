Deniz Işın Tiyatro Dizi Seti Asasında Koşuyor

Ekranların güzel oyuncularından Deniz Işın, geçtiğimiz gün Metropol İstanbul'da görüntülendi.

Dasdas Sahne'de gerçekleştirdiği tiyatro oyunu için yeni oyununun prömiyer öncesi son provalarını tamamlayan Işın, AVM çıkışında kendisini fark eden gazetecilere poz verdi.

Güleryüzüyle objektiflere poz veren başarılı oyuncu, "Şimdi tiyatro oyunumuzun provasını tamamladık. İzleyici karşısına çıkmadan önceki son provalar gerçekleşti. Şimdi de dizi için sete doğru yola çıkıyorum. Günlerim şu sıralar oldukça yoğun geçiyor," dedi. Oyuncu, sorular üzerine her şeyin planlandığı gibi ilerlediğini belirtirken, "Tiyatro oyunu için heyecanlıyım, umarım izleyicilerimize güzel bir performans sunabiliriz. Aynı zamanda dizinin setinde de önemli sahneler çekiyoruz. Hem tiyatro hem de dizi projeleriyle iç içe geçen bir dönem yaşıyorum," diye ekledi.