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Deniz Baysal kimdir?

Deniz Baysal kimdir?

DENİZ BAYSAL YURTÇU KİMDİR

Deniz Baysal Yurtçu, 5 Nisan 1991 tarihinde İzmir Karşıyaka'da dünyaya gelmiştir. Manisa Celal Bayar Üniversitesi Dış Ticaret Bölümü'nden mezundur. İzmir Karşıyaka Belediye Tiyatrosu'nda oyunculuğa başlayan Baysal, çeşitli reklam filmlerinde oynadı.

Kameralar karşısına ilk kez Bitmeyen Şarkı dizisi ile geçen Deniz Baysal Yurtçu; Derin Sular, Kaçak Gelinler, Rüzgarın Kalbi, Fazilet Hanım ve Kızları, Söz ve 7. Koğuştaki Mucize gibi yapımlarda rol almıştır.

Deniz Baysal Yurtçu, 2019 yılında Kolpa grubunun solisti Barış Yurtçu ile dünya evine girdi.

Son olarak Kanal D ekranlarında yayınlanmakta olan Hizmetçiler dizisinde Ela karakterine hayat veren Deniz Baysal Yurtçu, 1.72 metre boyunda, 55 kilo ve Koç burcudur.

Deniz Baysal Yurtçu’nun rol aldığı diziler ve filmler:

2020 – Hizmetçiler (Ela) (TV Dizisi)
2019 – 7. Koğuştaki Mucize (Mine) (Sinema Filmi)
2018-2019 – Söz (Derya) (TV Dizisi)
2017-2018 – Fazilet Hanım ve Kızları (Hazan) (TV Dizisi)
2016-2017 – Rüzgarın Kalbi (Zeynep) (TV Dizisi)
2016 – Sol Şerit (Sinema Filmi)
2016 – Sevda Kuşun Kanadında (Tümay) (TV Dizisi)
2015 – Beyaz Yalan (Alara/Melek) (TV Dizisi)
2015 – Can Bedenden Çıkmayınca (Eylem) (TV Dizisi)
2014 – Kaçak Gelinler (Kainat) (TV Dizisi)
2012 – Kayıp Şehir (Şehnaz) (TV Dizis)
2012 – Babalar ve Evlatlar (TV Dizisi)
2013 – Aşk, Ekmek ve Hayaller (Karaca) (TV Dizisi)
2011 – Derin Sular (Nisan) (TV Dizisi)
2011 – Bitmeyen Şarkı (Konuk Oyuncu) (TV Dizisi)

Deniz Baysal'dan anlamlı destek...
Deniz Baysal'dan anlamlı destek...
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Deniz Baysal KimDeniz BaysalBarış YurtçuOyuncuSanatçıFaziletin Kızları
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