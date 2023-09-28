Demet Şener'in Güzellik Sırları ve Ömer Kutluay'ın Real Madrid Transferi

Bilinen güzelliği ile zamanın izlerini üzerinde taşımayan ünlü isim Demet Şener, yakın zaman önce İstanbul Kongre Merkezi'nde bulunan bir güzellik fuarına katıldı. Bu özel etkinlik sırasında, Şener, kozmetik sektörünün önde gelen markalarından Aksan Kozmetik'in standını ziyaret etti ve şirketin Yönetim Kurulu Başkanı Zafer Kutanoğlu ile bir araya geldi.

Yüz Maskesi: Dijital Yaşlanma Karşıtı Çözüm

Aksan Kozmetik'ten yeni bir ürün keşfi yapan Demet Şener, Anti Blue Ray adlı dijital yaşlanma karşıtı yüz maskesi hakkında bilgiler aldı. Televizyon ve stüdyo ortamındaki ışıkların cildi ne kadar yıprattığına dikkat çeken Şener, "Cildimize düzenli bakım yapmalıyız ki o da bize iyi görünsün. Cildinize özen gösterirseniz, size karşılığını verir. Ama ihmal ederseniz, cildinizin sağlığını kaybedersiniz." şeklinde düşüncelerini paylaştı.

Ömer Kutluay'ın Real Madrid'e Transferi: Bir Annenin Gururu

Demet Şener, oğlu Ömer Kutluay'ın ünlü futbol kulübü Real Madrid'e transfer olması hakkında da duygularını ifade etti. Bu transfer, bir anne olarak onun için büyük bir gurur kaynağı oldu. Şener, "Evlatlarım hayatımda hiçbir zaman hayal kırıklığına uğratmadı. Onlar benim için çok değerli. Eğer bana bağlı olsaydı, her hafta Madrid'e gidip onları izlemek isterdim. Ancak elbette kulüp kuralları ve izinler var." dedi.