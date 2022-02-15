Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç evleniyor... İşte teklif sonrası, yüzükle ilk poz! Kısa bir süre ayrılık yaşayan, ancak geçtiğimiz günlerde tekrar barışan ünlü çiftten müjdeli haber geldi... Oğuzhan Koç bu akşam, Demet Özdemir'e sürpriz olarak organize ettiği davette evlenme teklifi ederek, herkesi şaşırttı. Teklif karşısında şaşkına dönen güzel oyuncu, teklife evet yanıtını verdi.