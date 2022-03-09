Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç Düğün Alışverişine Çıktı

Takvim de yer alan habere göre evlilik alışverişine çıkan çift İstanbul ve İzmir arası mekik dokuyormuş.

Yaz ayında yine konuşulacak bir düğüne imza atmak isteyen Oğuzhan Koç, hem İstanbul'daki deniz kenarı mekanlara bakmış hem de Çeşme'deki beachler ile iletişime geçmiş.

Oğuzhan Koç ile Demet Özdemir, yakın zamanda düğün yerine ve mekana karar verip hazırlıklara başlayacakmış...