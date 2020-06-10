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Demet Evgar'ın duduğına arı soktu boktoks diye ti'ye aldı

Karantina günlerini ailesiyle birlikte geçiren Demet Evgar, şişmiş dudağını sosyal medya hesabından paylaştı ve 'Dolgu yaptırdım, mutluyum' dedi. Evgar'ın dudağını aslında arı soktu ama başarılı oyuncu kendini ti'ye alarak takipçilerini güldürdü...

Demet Evgar'ın duduğına arı soktu boktoks diye ti'ye aldı

Ünlü oyuncu Demet Evgar, Instagram hesabının hikaye bölümünden paylaştığı videolarla hayranlarını önce şoka uğrattı sonra gerçeği söyledi. Şişmiş dudağını paylaşarak “Botoks değil dolgu. Çok doğal oldu. Kendimi iyi hissediyorum” diyen Evgar daha sonra aslında ne olduğunu anlattı ve dudağını arı soktuğunu açıkladı: “Önce dudağımı arı soktu. 15 dakika sonra da merdivenlerden yuvarlandım. Beni sokan arı terliğimin içine saklandığından kendisi tarafından ikinci kez bu defa ayağımın üstünden sokuldum. Nazar konseptli bir gündü. Şimdi iyiyim”

Talihsiz geçen bir gününü kendiyle dalga geçerek anlatan Evgar, videolardan sonra paylaştığı fotoğraf ile de herkesi güldürdü. Güzel oyuncu Avustralyalı model Sophie Monk’un botokslu fotoğrafını hikaye kısmına koyarak “Şu fotoğrafa bir arı kadar uzağım” notunu düştü…

Anahtar Kelimeler:
Demet EvgarDudakArı
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