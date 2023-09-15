Demet Akalın'ın yeni şarkısı "Bana Yolla" zirveye oynuyor

Her şarkısıyla dinlenme ve satış rekorları kıran, pop müziğin kraliçesi Demet Akalın’ın yeni şarkısı “Bana Yolla” dün gece müzik severlerle buluştu. Dijital platformlarda gece yarısı yayınlanan şarkı kısa sürede listelere girerek zirveye doğru hızla ilerlemeye başladı.

İLK DEFA NEW YORK’TA SÖYLEYECEK!

Sözü ve müziği Cansu Kurtçu ve Murat Yaprak’a ait olan “Bana Yolla” sosyal medyada da binlerce kez paylaşıldı ve hakkında sayısız yorum yapıldı. Yaz boyunca beklenen şarkısıyla sonbaharı karşılayan Demet Akalın “Bana Yolla”nın başarısını Amerika’da kutluyor. Maimi eyaletinde tatil yapan Akalın New York’a geçerek burada hayranlarına konser verecek. Yeni şarkısını da canlı olarak ilk kez New York’ta seslendirecek.

BİR AY SONRA YENİ ŞARKI

Bu yazı konser vererek geçiren Demet Akalın tüm boş zamanlarını da stüdyoda geçirdi. “Bana Yolla”nın hemen ardından, 1 ay sonra sözü ve müziği Sinan Akçıl’a ait yeni şarkısını dinleyicileriyle buluşturacak