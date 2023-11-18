Demet Akalın'dan Yakın Arkadaşına Doğum Günü Sürprizi

Ünlü şarkıcılar Demet Akalın ve Ayla Çelik, geçtiğimiz gün İstinyePark’ta bir araya geldiler.

Yakın arkadaşı Ayla Çelik’e doğum günü sürprizi yapan Demet Akalın, kalabalık arkadaş grupları ile bulundukları restoranda Çelik için pasta kesip yeni yaşını kutladılar.

Mekan çıkışı muhabirlerin sorularını yanıtlayan Ayla Çelik, “Demet’im her sene doğum günümü hatırlar ve kutlar iyi ki hayatımda böyle güzel dostlar biriktirmişim” dedi. Demet Akalın ise Ayla Çelik’e yeni yaşında sağlık, başarı, huzur ve para dilediğini söyledi.