Demet Akalın'dan Kızı Hira'ya Doğum Günü Sürprizi

Ünlü şarkıcı Demet Akalın, Okan Kurt ile evliliğinden 2014 yılında dünyaya gelen kızı Hira’nın 10. yaş günü için bu yıl da görkemli bir parti düzenledi.

Sarı kırmızılı takımın temasına bürünen organizasyonda Hira, Icardi figürlü pasta tercih ederek, fanatiği oldu takımın formasıyla poz verdi.

Doğum günü partisine yakın dostları da katıldı. Doğum gününden kareler içeren fotoğrafları Instagram hesabından paylaşan Demet Akalın’a ünlü isimlerden çokça kutlama yorumları geldi. Okan Kurt ise eşini ve kızını bir an olsun yalnız bırakmadı.