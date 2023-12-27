Demet Akalın Yılbaşı Alışverişinde
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Yoğun programına kısa bir mola verdiğini söyleyen Demet Akalın, Vadistanbul Moda Caddesi'nde eşi Okan Kurt ve kızı Hira’ya yılbaşı için hediyeler aldı.
Başarılı şarkıcı Demet Akalın, önceki gün Vadistanbul’da görüntülendi.
Yoğun programına kısa bir mola verdiğini söyleyen Demet Akalın, Vadistanbul Moda Caddesi'nde eşi Okan Kurt ve kızı Hira’ya yılbaşı için hediyeler aldı.
Mağazaları tek tek gezen Demet Akalın," Fırsat buldukça ailemle ilgilenmeye çalışıyorum. Malum yılbaşı geliyor, bende yakınlarıma ve aileme hediye almak için geldim" dedi.