  1. Anasayfa
  2. Magazin
  3. Demet Akalın Yılbaşı Alışverişinde

Demet Akalın Yılbaşı Alışverişinde

Yayınlanma:
Demet Akalın Yılbaşı Alışverişinde
Yoğun programına kısa bir mola verdiğini söyleyen Demet Akalın, Vadistanbul Moda Caddesi'nde eşi Okan Kurt ve kızı Hira’ya yılbaşı için hediyeler aldı.

Başarılı şarkıcı Demet Akalın, önceki gün Vadistanbul’da görüntülendi.

Yoğun programına kısa bir mola verdiğini söyleyen Demet Akalın, Vadistanbul Moda Caddesi'nde eşi Okan Kurt ve kızı Hira’ya yılbaşı için hediyeler aldı.

Mağazaları tek tek gezen Demet Akalın," Fırsat buldukça ailemle ilgilenmeye çalışıyorum. Malum yılbaşı geliyor, bende yakınlarıma ve aileme hediye almak için geldim" dedi.

Kaynak:Haber Kaynağı

Magazin
Tuğçe Şen: İşimden Vazgeçemem
Tuğçe Şen: İşimden Vazgeçemem
Fulya Ünal: Müzik Dünyasının Kraliçesi Olacağım
Fulya Ünal: Müzik Dünyasının Kraliçesi Olacağım
Gülben Ergen Teknolojiyi Yakından Takip Ediyor
Gülben Ergen Teknolojiyi Yakından Takip Ediyor
Kubat tarzının dışına çıktı
Kubat tarzının dışına çıktı
Eurovision maNga'yı Geri İstiyor
Eurovision maNga'yı Geri İstiyor
Astrolog Michaela Astro'dan Yılbaşı Tavsiyeleri
Astrolog Michaela Astro'dan Yılbaşı Tavsiyeleri
İrem Derici ve Simge Dayanışması
İrem Derici ve Simge Dayanışması