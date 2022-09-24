DEMET AKALIN SORULARI CEVAPSIZ BIRAKTI

Bir arkadaşıyla birlikte alışveriş merkezine gelen ve başta Beymen olmak üzere birçok mağazadan alışveriş yapan Akalın, Markalar Sokağı'nda aracını teslim almadan önce gazeteciler tarafından görüntülendi. Geride bıraktığımız hafta gerçekleştirilen Miss Turkey yarışmasında Neşe Erberk'in kızı Selin Erberk'in 3. olması sonrasında yaptığı "Hirayı sakın ayıp olmasın diye Türkiye güzeli yapmayın." yorumu ve ardından Neşe Erberk'in verdiği cevap ile magazin gündeminde olan Akalın, muhabirlerin bu konu hakkında ki sorularını yanıtsız bırakmayı tercih etti. Sadece muhabirlere teşekkür etmekle yetinen başarılı şarkıcı, aracını vale noktasından teslim alarak alışveriş merkezinden ayrıldı.