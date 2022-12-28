DEMET AKALIN "SİZİN İÇİN Mİ GİYİNİYORUM?"

Seslendirdiği şarkılar kadar sahnelerinde tercih ettiği kıyafetleriyle de magazin gündeminde çokça konuşulan Demet Akalın, geride bıraktığımız gün İstinyePark'da objektiflere takıldı. Yakın arkadaşı Esra Balamir ile alışveriş merkezinde buluşan ve Dolce cafe de kahve içip sohbet eden Akalın, daha sonra uzun süre alışveriş yaptı. Yılbaşına sayılı günler kala sevdiklerine yeni yıl hediyeleri alan başarılı şarkıcı, alışveriş merkezinden ayrılmadan önce gazeteciler tarafından görüntülendi. Flaşların patlamasıyla gazetecilere seslenen Demet Akalın; "Çekiyorsunuz, ondan sonra yazıyorlar. Yok onu giymiş, bunu giymiş. Ben sizin için mi giyiniyorum, benim işim gücüm var." diyerek kahkaha attı. Soru almayan Demet Akalın, aracının gelmesiyle muhabirlere teşekkür ederek alışveriş merkezinden ayrıldı.