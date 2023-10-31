Demet Akalın kızı Hira ile birlikte görüntülendi

Başarılı şarkıcı Demet Akalın kızı Hira ile birlikte önceki gün Vadistanbul’da görüntülendi. Yeniden televizyon programlarıyla ekranlara dönen Akalın, kızı Hira onun okuldan arkadaşı ile keyifli bir yemek yiyip eğlenceli zaman geçirdiler.