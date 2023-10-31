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Demet Akalın kızı Hira ile birlikte görüntülendi

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Demet Akalın kızı Hira ile birlikte görüntülendi
Başarılı şarkıcı Demet Akalın kızı Hira ile birlikte önceki gün Vadistanbul’da görüntülendi. Yeniden televizyon programlarıyla ekranlara dönen Akalın, kızı Hira onun okuldan arkadaşı ile keyifli bir yemek yiyip eğlenceli zaman geçirdiler.

Başarılı şarkıcı Demet Akalın kızı Hira ile birlikte önceki gün Vadistanbul’da görüntülendi. Yeniden televizyon programlarıyla ekranlara dönen Akalın, kızı Hira onun okuldan arkadaşı ile keyifli bir yemek yiyip eğlenceli zaman geçirdiler.

Yemek sonrası muhabirlerin fotoğraf isteğini geri çevirmeyen Akalın;” Anne-kız günü yaptık” dedi…

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