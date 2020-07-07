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Demet Akalın Hira üzerinden gözdağı verdi

Okan Kurt ile yaptığı evlilikten dünyaya gelen kızı Hira'nın üzerine titreyen ve sosyal medya hesabından onunla ilgili çok sayıda paylaşıma imza atan Demet Akalın, yaptığı son paylaşıma düştüğü notla şaşırttı.

Demet Akalın Hira üzerinden gözdağı verdi

İstanbul’da kızının adıyla açılmış restoran üzerinden gündeme gelen ve restoranın eski eşinin kızkardeşinin yatırımı olduğunu söyleyen Akalın, buna rağmen sosyal medya hesabından mekanla ilgili paylaşımlarda bulunmaktan geri durmuyor.

Kısa süreli bir İstanbul ziyareti gerçekleştiren ve bu süre zarfında mekana uğrayıp yemek yiyen Akalın, sonrasında yeniden kızının yanına tatiline döndü.

Hira’nın bir fotoğrafını sosyal medya hesabının hikaye bölümünden paylaşan Akalın, bazı takipçilerini hedef alarak bu karenin üzerine “Yakınlaştırıp meme ucu falan görünüyor dersiniz, aman” notunu düştü.

Anahtar Kelimeler:
Demet AkalınHira KurtInstagram
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