DEMET AKALIN: GÖRDÜĞÜM YERDE YİNE ÖPER, KUCAKLARIM

Programı sonrası alışveriş merkezine gelen Akalın, Markalar Sokağı'nda bulunan Zuma Restoran'da dostlarıyla birlikte öğle yemeği yedi. Restoran çıkışı gazeteciler tarafından görüntülenen şarkıcı, aracına yürüdüğü sırada muhabirlerin sorularını yanıtladı. Son günlerde Aleyna Tilki hakkında yaptığı açıklamalarla adından sıkça söz ettiren Akalın'a, Tilki'nin "Müzikten anlayanlar zaten beni tebrik etti." açıklaması hatırlatılınca "Müzikten anlamıyorum işte ah" diyerek espri ile karşılık verdi. Aynı soru tekrar sorulunca söze giren Akalın "Arkadaşlar kıza şey yapmayın, ben onun iyiliği için söylüyorum. Yaştan falan da vurmaya çalışmış ama olmaz." dedi. Bir muhabirin, "Bir ara evinize de gelip gidiyordu." demesi üzerine "Ben yine seviyorum. Gördüğüm yerde yine öper, kucaklarım ama böyle iddialı kelimeler kullanmasın. Bana durduk yere yukarıdan vahiy inmiyor, bugün Aleyna'ya sallayayım diye. Tuttum tuttum içimde, söylemesin böyle şeyler." dedi. Danışıklı dövüş olduğu iddialarına da cevap veren Akalın, "Amerika'da olsak eyvallah da dünya starı olmadığım için, pek danışıklı değil." dedi. Çoğunlukla marka kıyafet tercih etmesi ve alışverişe harcadığı ucuk fiyatlarla gündeme gelen başarılı sanatçıya muhabirler bugünkü kombinini sorunca "Ayakkabılar evet pahalıydı ama çok eski, üstündeki eşofman takımı çok ucuz, paltoda sponsorlardan gelenlerden" diyerek yanıt verdi. Bir muhabirin "Sponsor demişken, hafta sonu yaptığınız tatil de çok konuşuldu. Bedava tatil yaptık,diye açıklama yaptınız. Onu da açıklamak ister misiniz?" demesi üzerine "Evet, yaptım ama bedava yaptım. Ne yapayım şimdi. Tur şirketine reklam yaptım." dedi. Sorular sonrası gazetecilere teşekkür eden ve kolay gelsin dileyen Demet Akalın aracına binerek alışveriş merkezinden ayrıldı.

MARCEL TİSSERAND'IN İZİN GÜNÜ

Fenerbahçe'nin Kongolu stoperi Marcel Tisserand ve ailesi, önceki gün İstinyePark'da objektiflere yansıdı. Beşiktaş derbisinin ardından izin gününü ailesine ayıran Tisserand, öğle saatlerinde alışveriş merkezine gelerek ilk olarak Markalar Sokağı'nda bulunan Zuma Restoran'da ailesiyle birlikte yemek yedi. Yemeğin ardından alışveriş merkezine giren başarılı stoper gün boyu alışveriş yaparak stres attı. Bu sırada yanına gelen sarı lacivertli taraftarları da kırmayan futbolcu, sosyal mesafeye uyarak öz çekim isteklerini geri çevirmedi.