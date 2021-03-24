Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar corona koronavirüs rockwell automation korona inşaat sektörü
Türkiye'de son 24 saatte 28 bin 731 kişinin testi pozitif çıktı, 157 kişi hayatını kaybetti
Türkiye'de son 24 saatte 28...
ABD Başkanı Joe Biden ilk resmi basın toplantısını düzenledi
ABD Başkanı Joe Biden ilk...
Mayıs sonuna kadar toplam 100 milyon doz Kovid-19 aşısının Türkiye'ye ulaşmasını bekliyoruz
Mayıs sonuna kadar toplam 100...
AB Liderler Zirvesi'nden 'Türkiye ile iş birliği' mesajı çıktı
AB Liderler Zirvesi'nden 'Türkiye ile...

DEMET AKALIN: GÖRDÜĞÜM YERDE YİNE ÖPER, KUCAKLARIM

Ünlü sanatçı Demet Akalın, geride bıraktığımız gün İstinyePark'da objektiflere takıldı.

DEMET AKALIN: GÖRDÜĞÜM YERDE YİNE ÖPER, KUCAKLARIM

Programı sonrası alışveriş merkezine gelen Akalın, Markalar Sokağı'nda bulunan Zuma Restoran'da dostlarıyla birlikte öğle yemeği yedi. Restoran çıkışı gazeteciler tarafından görüntülenen şarkıcı, aracına yürüdüğü sırada muhabirlerin sorularını yanıtladı. Son günlerde Aleyna Tilki hakkında yaptığı açıklamalarla adından sıkça söz ettiren Akalın'a, Tilki'nin "Müzikten anlayanlar zaten beni tebrik etti." açıklaması hatırlatılınca "Müzikten anlamıyorum işte ah" diyerek espri ile karşılık verdi. Aynı soru tekrar sorulunca söze giren Akalın "Arkadaşlar kıza şey yapmayın, ben onun iyiliği için söylüyorum. Yaştan falan da vurmaya çalışmış ama olmaz." dedi. Bir muhabirin, "Bir ara evinize de gelip gidiyordu." demesi üzerine "Ben yine seviyorum. Gördüğüm yerde yine öper, kucaklarım ama böyle iddialı kelimeler kullanmasın. Bana durduk yere yukarıdan vahiy inmiyor, bugün Aleyna'ya sallayayım diye. Tuttum tuttum içimde, söylemesin böyle şeyler." dedi. Danışıklı dövüş olduğu iddialarına da cevap veren Akalın, "Amerika'da olsak eyvallah da dünya starı olmadığım için, pek danışıklı değil." dedi. Çoğunlukla marka kıyafet tercih etmesi ve alışverişe harcadığı ucuk fiyatlarla gündeme gelen başarılı sanatçıya muhabirler bugünkü kombinini sorunca "Ayakkabılar evet pahalıydı ama çok eski, üstündeki eşofman takımı çok ucuz, paltoda sponsorlardan gelenlerden" diyerek yanıt verdi. Bir muhabirin "Sponsor demişken, hafta sonu yaptığınız tatil de çok konuşuldu. Bedava tatil yaptık,diye açıklama yaptınız. Onu da açıklamak ister misiniz?" demesi üzerine "Evet, yaptım ama bedava yaptım. Ne yapayım şimdi. Tur şirketine reklam yaptım." dedi. Sorular sonrası gazetecilere teşekkür eden ve kolay gelsin dileyen Demet Akalın aracına binerek alışveriş merkezinden ayrıldı. 

MARCEL TİSSERAND'IN İZİN GÜNÜ 

Fenerbahçe'nin Kongolu stoperi Marcel Tisserand ve ailesi, önceki gün İstinyePark'da objektiflere yansıdı. Beşiktaş derbisinin ardından izin gününü ailesine ayıran Tisserand, öğle saatlerinde alışveriş merkezine gelerek ilk olarak Markalar Sokağı'nda bulunan Zuma Restoran'da ailesiyle birlikte yemek yedi. Yemeğin ardından alışveriş merkezine giren başarılı stoper gün boyu alışveriş yaparak stres attı. Bu sırada yanına gelen sarı lacivertli taraftarları da kırmayan futbolcu, sosyal mesafeye uyarak öz çekim isteklerini geri çevirmedi. 

YENİGÜN HABER MERKEZİ

Anahtar Kelimeler:
İstinyeparkDemet AkalınMagazin Haberleri
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.