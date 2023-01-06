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DEMET AKALIN-ESRA BALAMİR KIZ KIZA ALIŞVERİŞ
MAGAZİN 06.01.2023, 13:26
Ünlü şarkıcı Demet Akalın ve yakın arkadaşı Esra Balamir geride bıraktığımız gün İstinyePark'da objektiflere takıldı. Öğle saatlerinde alışveriş merkezinde buluşan Akalın ve Balamir, Markalar Sokağı'nda bulunan Masa restoranda yemek yedikten sonra alışveriş merkezine girerek günün keyfini birlikte çıkardılar. Dünyaca ünlü mağazaları gezerek açık havada alışveriş yapan yakın dostlar, daha sonra özel araçları ile alışveriş merkezinden ayrıldılar.
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