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Demet Akalın: Bülent Ersoy Bizi Şok Etti

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Demet Akalın: Bülent Ersoy Bizi Şok Etti
Bülent Ersoy’un yaptığı açıklamalarla şok olduklarını dile getiren Demet Akalın, ”Benim en çok etkilendiğim konu Zeki Müren'in intihar ettiği açıklaması oldu. Tabii ki konuşulan birçok konu daha var ama biz partnerim Jess ile en çok buna şaşırdık. Şimdi eve gidip programı tekrar izleyeceğim çünkü bugün şok üzerine şok yaşadık” dedi.

Ünlü şarkıcı Demet Akalın, geçtiğimiz gün İstinyePark AVM’de görüntülendi.

Tv8 ekranlarında yaptığı sabah programına konuk olarak gelen Bülent Ersoy’un yaptığı açıklamalarla şok olduklarını dile getiren Akalın, ”Benim en çok etkilendiğim konu Zeki Müren'in intihar ettiği açıklaması oldu. Tabii ki konuşulan birçok konu daha var ama biz partnerim Jess ile en çok buna şaşırdık. Şimdi eve gidip programı tekrar izleyeceğim çünkü bugün şok üzerine şok yaşadık” dedi.

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