Dekolte giymeyi unutmuşum!

12 yıl aradan sonra “Tutamıyorum Sevdaları” isimli şarkısıyla müzik dünyasına hızlı bir giriş yapan Şahsenem, yolunda doludizgin devam ediyor. Müziğe verdiği ara sonrası aldığı kilolarla çok konuşulan Şahsenem, eski formuna yaklaşmasıyla birlikte tekli şarkısını da sevenlerine sundu. Klip çalışmasında ve fotoğraf çekimlerinde güzelliği ile büyüleyen Şahsenem, fazla kiloları yüzünden kamufle etmek için vücudunu örten ve fiziğini gizlediği kıyafetleri tercih ediyordu. 12 yıl boyunca dekolteden uzak olduğunu ve dekolte nasıl giyilir taşınır unuttuğunu vurguladı. Formunu yakalayan usta yorumcu Şahsenem, ilk işi modacı arayışı oldu ve Perihan Demirdelen ile çalışmaya başladı. Dekolte giyim tasarlamanın önemli bir sanat olduğunu dile getirin sevilen isim Şahsenem, bu çizgiyi başarılı bir şekilde yakalayan Perihan Demirdelen ile bir çalışma dönemine girdi. Özbek popçu Şahsenem “Dekolte kıyafet tasarlamak ve o tasarımı taşımakta benim gözümde sanat, Perihan Demirdelen çizgilerine ve tasarımlarına hayran kaldım, her kıyafetinin ayrı bir hikâyesi olan tasarımcıya modamı emanet ettim. Dekolte giymeyi seviyorum, yakıştığını da düşünüyorum, modacı Perihan Demirdelen unuttuğum Şahsenem’i görsel olarak geri getiriyor” dedi.